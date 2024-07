La bufala dell' italiano scambiato per l' attentatore di Trump | Perseguitato dal 2018

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Immaginate di svegliarvi alle due di notte per il rumore incessantee notifiche del telefono che sembra impazzito. Aprire gli occhi e iniziare a leggere messaggi confusi che fanno riferimento a voi come l'di Donald. È quello che è successo a Marco Violi, direttore responsabile del sito romagiallorossa.it, per colpa di un tweet scritto dall'account X Moussolinho che, a suo dire (insieme a un altro utente LogikSEO), da tempo lo perseguita. «È dalche mi perseguitano in tutti i modi e nonostante le mie denunce la Procura non ha fatto nulla. Il 14 ottobre 2021 avevano fatto una cosa molto simile postando la mia foto sostenendo che fossi l'di Kongsberg» che a sud-ovest di Oslo uccise 5 persone. In quel caso si sarebbe chiamato Markus Vyolingberg poi ribattezzato Marek Al-Viol (storpiatura di Marco Violi) dopo la conversione all'Islam.