Il Loreto cambierà l’allenatore | punta su Gabriele Ceccarelli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Federico Ligi ritenterà la scalata in B nazionale con il. Il direttore sportivo ha subito affiancato il presidente Lorenzo Pizza nella decisione di non richiedere il ripescaggio. Ma è vero che cambierete allenatore? "Sì, ma non abbiamo definito nulla". Ci spieghi. "Dobbiamo chiudere formalmente il contratto con con Stefano Foglietti e solo dopo sistemeremo il nuovo allenatore". Tempi previsti? "Direi una decina di giorni". Stefano Foglietti avrebbe il terzo anno di contratto "Appunto per questo dobbiamo parlarne e trasformare le nostre intenzioni in scelte definitive". Chi sono i confermati? "Ad oggi non ci sono certezze. Siamo ovviamente molto indietro avendo valutato il ripescaggio fino al 30 giugno. Procediamo con calma".