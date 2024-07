Holly Marie Combs distrutta dal dolore | Shannen mia sorella per sempre

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 15 luglio 2024)non era solo una collega diDoherty, ma anche una delle sue amiche più vere, probabilmente la sua migliore amica. A due giorni dalla scomparsa di, l’attrice ha rotto il silenzio e in poche righe è riuscita a farci percepire ilimmenso che sta provando in queste ore. “La mia dolce metà per 31 anni. Ho un vuoto nel petto e adesso non riesco a riprendere fiato. Manca una parte di me anche se so esattamente cosa mi diresti in questo momento. So esattamente cosa mi diresti di fare in questo momento. So che il tuo spirito immortale vivrà in me e nei miei figli che amavi come se fossero tuoi. Cammineranno con il tuo stesso senso di giustizia e orgoglio. Saranno sinceri e difenderanno ciò che è giusto ad ogni costo, lasciando da parte le cavolate.