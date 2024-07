Giornata per le vittime della crisi climatica globale 145mila i morti in Europa in 40 anni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) Oggi si celebra laeuropea per le, un’iniziativa nata dalla dichiarazione congiunta firmata nel 2023. L’obiettivo di questaè quello di ricordare ledei disastri climatici, sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle azioni individuali e collettive per ridurre il rischio di impatti climatici e migliorare la preparazione e la risposta agli eventi estremi. Larappresenta una minaccia senza precedenti per il nostro pianeta e per la nostra stessa esistenza. I cambiamenti climatici causati dalle attività umane stanno portando a disastri naturali sempre più frequenti e intensi, mettendo a rischio la vita di molte persone e danneggiando gli ecosistemi che ci sostengono.