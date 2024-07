Futuro Osimhen l’agente ha incontrato la big | offerti tre giocatori al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) In attesa della prima amichevole estiva di questo precampionato, in casaci sono delle importanti novità che riguardano ildi Victor. Dopo la delundentissima stagione dell’anno scorso, di fatto, Aurelio De Laurentiis ha capito che il suoaveva bisogno di una profonda rivoluzione. Il patron partenopeo ha infatti prima chiamato Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo e poi ha ingaggiato Antonio Conte come nuova guida tecnica. Proprio l’arrivo del tecnico pugliese, di fatto, ha portato tantissimo entusiasmo tra le fila partenopee. Tuttavia, queste ultime ore in casa partenopea sono caratterizzate un un probabile addio di Victor. Sul centravanti nigeriano, infatti, bisogna segnalare delle importantissime novità sulla sua prossima squadra.