Furgone in Fiamme | Conducente in Gravi Condizioni Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pescara - Una mattinata di paura è stata vissuta ieri intorno alle ore 10:30 nella contrada Santa Maria del Carmine, dove undella Iveco è improvvisamente andato amentre era in movimento. Il rapidodella squadra locale deidelha evitato danni maggiori, utilizzando del liquido schiumogeno per domare lee mettendo in sicurezza la zona. Durante l'incidente, ildel veicolo ha manifestato un malore improvviso, richiedendo l'urgente del personale sanitario del 118. Fortunatamente, le suesono migliorate e attualmente sono considerate stabili. La scena è stata presidiata anche da una pattuglia dei carabinieri, incaricata di eseguire i rilievi necessari per determinare le cause esatte dell'incendio.