Ebimotors a podio nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance al Mugello

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si chiude con un secondo posto in GT Cup PRO-AM 2^a Divisione ed un quarto posto in PRO-AM la seconda prova stagionale dinelal. La Porsche numero 122 con al volante il trio Nicolosi-Di Benedetto-Cazzaniga chiude l’estenuante corsa di 3 ore alsenza sbavature, migliorando quanto visto nel mese di giugno a Misano Adriatico. La gara si è svolta in condizioni di caldo, con temperatura dell’asfalto oltre i 50 gradi. Tanto anche il traffico in pista con più di 35 vetture al via. Molto bravo Cazzaniga nel primo stint di gara a recuperare una decina di posizioni. Poi le varie presenze della safety car e del regime di gara in full course yellow hanno rallentato la rimonta.