Dimaro Napoli in campo | l’esercitazione in difesa lancia un indizio novità anche su Osimhen

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Quinto giorno di ritiro per ilin Val Di Sole. Come di consueto, gli azzurri si sono ritrovati sulper il primo dei due allenamenti del giorno. Ilcontinua a lavorare anel quinto giorno di ritiro in Val Di Sole. La doppia seduta di allenamento è ormai consuetudine per i ragazzi di Antonio Conte, che sulinizia a mettere a punto il disegno tattico della squadra che, tra poco meno di un mese, scenderà inper il primo impegno ufficiale, in Coppa Italia, contro il Modena. Solito carico dal punto di vista fisico, aspetto assolutamente preponderante in questa fase per il tecnico leccese, mai primi movimenti tecnico-tattici per la squadra azzurra. In, infatti, continua a vedersi il lavoro da parte dello staff tecnico, con laosservata speciale a tal riguardo.