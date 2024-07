Castiglione della Pescaia riabbraccia l’impresa di Fogar | cinquant’anni fa partì col Surprise

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) GROSSETO, 15 luglio 2024 – Al di là di tutto – delin sé, dei 50 anni che ricorrono –, la mostra che si apre oggi asignifica soprattutto una cosa. Significa ribadire l’affetto e il legame che esisteva fra Ambogioe il paese, fra lui e i maremmani, fra lui e tutte quelle persone (tantissime) che hanno contribuito a metter su il “” con il quale poi salpò da solo l’1 novembre 1973 e fece ritorno il 7 dicembre 1974, dopo 402 giorni di navigazione, avendo circumnavigato il globo. Quando disse che voleva farlo veramente, in molti trattennero la risata a stento, ma non a, dove invece questo suo progetto fu preso tremendamente sul serio. “All’inizio però qualche perplessità non gli fu nascosta – racconta Francesca, figlia primogenita di Ambrogio –.