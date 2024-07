Caos al ristorante | arrestato Botte a cliente e poliziotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lucca, 15 luglio 2024 - Ha seminato ila tarda sera nella zona di piazza San Michele e via San Paolino, insieme a un amico. Poi fra i tavoli di unha aggredito verbalmente i titolari e i presenti, rifilato un pugno a un cameriere e a unintervenuti per calmarlo. Infine, all’arrivo dei, visibilmente ubriaco, ha reagito assalendoli e finendo per essere. Stamani dovrà comparire davanti al giudice per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Protagonista della movimentata serata di sabato Frederic Pacini, 45enne lucchese uscito dal carcere solo pochi mesi fa. Il parapiglia è accaduto intorno alle 21.30 alla Buca di Sant’Antonio, dove l’uomo in forte stato di ubriachezza pretendeva con insistenza una pizza.