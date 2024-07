Beverly Hills 90210 storia di un cast maledetto | la morte di Shannen Doherty e Luke Perry ma anche altri attori della serie hanno avuto problemi seri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nonostante il grande successo e la popolarità planetaria grazie allacult “” non sono pochi glichepoi nella vita reale. Tanto che si inizia a sussurrare la parola “set”. Al netto di credenze medioevali i fatti sono questi:, che nellainterpretava l’amatissimo e controverso Dylan McKay, è morto a causa per un ictus il 4 marzo 2019 a soli 52 anni. Poiprima alle prese con un divorzio difficilissimo proprio quando ha scoperto la malattia, poi morta dopo il cancro e le lunghissime cure per cercare di arginarlo. Si contanogli incidenti automobilistici di Jason Priestley, illeso per miracolo, il fidanzato suicida di Tiffani Amber Thiessen, nelera la cattiva Valerie Malone, Ian Ziering è stato aggredito a a Los Angeles.