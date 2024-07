Arriva la 4ª edizione del NEEMA FEST con BELLO FIGO E CHADIA RODRIGUEZ

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 15 luglio 2024) Domenica 21 luglio 2024 si terrà la 4ªdel. Dalle 16 in poi a Milano Carroponte il primo evento che mette insieme gli artisti afroitaliani in Italia. Oltre 20 cantanti e 10 dj afroitaliani + 2 guest star internazionali, un contest di danza afro e urban cibo, esposizioni artistiche, artigianato. Andiamo a saperne di più. Torna IlIl fascino della cultura afroitaliana accende Milano, infatti domenica 21 luglio torna il, The Afro-Italian Culture, giunto oggi alla sua quarta. Dalle 16.00 in poi, sul palco del Carroponte si alterneranno oltre 20 cantanti e 10 DJ afro-italiani, preceduti dalla performance di 15 ballerini di fama internazionale, che si sfideranno in un contest di danza afro e urban.