Apre il cantiere più faticoso Il ponte del Colleoni va sul sicuro

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lavori suldelper sei mesi, una corsia chiusa e disagi in vista: 600mila euro dalla Regione per il risanamento del viadotto che porta al quartiere degli affari ad Agrate con più di 200 aziende e oltre 2mila addetti. Si comincia domani. "È una manutenzione strutturale - dice il sindaco Simone Sironi -. Iniziamo nel periodo vacanziero, luglio e agosto, un avvio soft prima che il traffico torni alla normalità. Contiamo sul fatto che i problemi siano contenuti. Agli automobilisti chiediamo un po’ di pazienza". Sarà il Comune a portare a termine l’opera, "ma paga il Pirellone", ilappartiene al piano ponti sicuri che in Brianza è sempre stato puntuale, ma che dopo la tragedia del Morandi, a Genova, è considerato una priorità assoluta.