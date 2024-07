Wimbledon 2024 urlo dalla tribuna sul match point di Alcaraz | break Djokovic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Novakè rientrato in partita, quando sembrava finito il suo percorso a. Carlosnon è riuscito a chiudere da una situazione di 6-2, 6-2, 5-4 e 40-0 al servizio, mandando al vento ben treconsecutivi: in occasione del secondo tra essi, unha probabilmente distratto il giovane spagnolo. Dopo un ottimo servizio esterno sul 40-30, infatti,si apprestava a chiudere con un semplice schiaffo al volo a campo aperto: un(forse di gioia anticipata) dagli spalti ha preceduto un gravissimo errore non forzato dell’iberico, costato praticamente il game. Altri due errori seguenti di undivoratotensione, infatti, hanno consegnato uninatteso per; situazione di 5-5 imprevedibile considerando l’evoluzione dei parziali e dei game precedenti all’undicesimo.