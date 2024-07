Un laboratorio per la città futura | Restituiamo l’anima ai borghi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) "Ladel dopodomani" è il progettodi Fratelli d’Italia presentato ieri mattina nell’auditorium della biblioteca Beghi in occasione della giornata di formazione per amministratori e dirigenti. Il pomeriggio ha visto poi una tavola rotonda con focus sul ruolo degli amministratori locali con la partecipazione, tra gli altri, di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia nonché vicepresidente vicario del consiglio nazionale Anci. Il tutto per dare vita a un progetto volto a restituire un’anima alle, ripensando le aree urbane e i, nella tutela dei centri storici, delle singole specificità e identità. Presenti, tra gli amministratori locali, i sindaci della Spezia e Lerici, Pierluigi Peracchini e Leonardo Paoletti, l’assessore Daniela Carli, la consigliera regionale Veronica Russo, i consiglieri comunali Umberto Costantini, Alberto Loi e Raffaella Plicanti, il vicesindaco sarzanese Carlo Rampi.