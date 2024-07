Trump l’ultima follia della sinistra social | L’attentato se l’è fatto da solo E se fosse successo a Biden?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 14 luglio 2024) Se l’èda. Ecco la nuova accusa che circola suicontro Donald. Con tanto di riferimenti a Pearl Harbor, ai due Kennedy e a una narrazione di sospetto paranoideo su tutto ciò che proviene dall’America, da sempre croce e delizia per i nostri connazionali. Fra i tanti commenti che circolano su Facebook sula The Donald, molti progressisti scrivono che in sostanzasarebbe stato organizzato dall’entourage del candidato repubblicano per aumentare la popolarità e vincere le elezioni. LEGGI ANCHE Attentato a: la condannapolitica italiana. FdI: succede quando si demonizza l'avversario Attentato a Donalddurante un comizio: l'ex presidente americano portato via sanguinante (video) E a nulla serve far capire un ragionamento razionale: come si può organizzare un attentato in cui si fallisce l’obiettivo sparando da 150 metri e mancandolo per appena due centimetri ? E poi, organizzare un attentato significa ingaggiare chi spara, al quale nelle migliori delle ipotesi ,(purtroppo è andata diversamente) è destinato il carcere a vita? Ma la ragione perisce e muore davanti all’incombenza dei