Taremi cogli la chance Subito in ritiro con Inzaghi Parte la sfida alla ThuLa

(Di domenica 14 luglio 2024) Le fatiche estive con le nazionali stanno lasciando dell’acido lattico nei preziosi muscoli dei calciatori impegnati tra Europeo e Copa America. Urge riposo, anche più del solito. Motivo per cui Simonee il suo staff hanno deciso di concedere tre giorni in più, oltre alle tre settimane previste, agli interisti convocati per le due manifestazioni. Una mossa fatta con la consapevolezza di avere davanti una stagione infinita, fino addirittura al 13 luglio se l’Inter arriveràfinale del Mondiale per club. Di conseguenza Marcus Thuram sarà ad Appiano Gentile il 3 agosto insieme al connazionale Pavard e agli olandesi Dumfries e De Vrij, mentre il 7-8 agosto sarà la volta di Valentin Carboni e Lautaro Martinez. Nelle prime amichevoli, a prendersi una maglia in attacco saranno Mehdi, Martin Satriano, Eddie Salcedo (gli ultimi due n attesa di nuova destinazione), Joaquin Correa (stessa situazione con l’AEKfinestra) e i ragazzi della Primavera come il nuovo acquisto Topalovic.