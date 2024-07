Tajani sconvolto da attentato profonda vicinanza agli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) "Ribadisco, anche oggi, la nostraStati Uniti e condanno la violenza che non può avere spazio nel dibattito democratico": lo afferma il ministro degli Esteri Antonioin un post su X dicendosi "dalle immagini dalla Pennsylvania" dell'all'ex presidente Usa Donald Trump. "Seguo gli sviluppi in contatto con l'Ambasciata italiana negli Stati Uniti - aggiunge. Auguro al 45/o presidente degli Stati Uniti Donald Trump pronta guarigione". Concetti espressi anche dal Cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha definito l'aggressione a Trump "uno spregevole atto di violenza che minaccia la democrazia". Per il premier spagnolo Pedro Sanchez, "l'odio e la violenza non hanno spazio in una democrazia". Anche secondo il presidente indiano, Narendra Modi, "la violenza non ha posto nella politica".