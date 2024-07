Spagna-Inghilterra chiude Euro 2024 | quanto guadagna chi vince e il bilancio degli Europei

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 14 luglio 2024) Ancora pochissimo alla finale di. La partita di stasera all’Olympiastadion di Berlino conclude glipei di calcio in Germania, un’edizione più che mai remunerativa per le casse dell’Uefa. La mole del giro d’affari prodotta dalla manifestazione prosegue nel solco delle cifre in continua crescita registrate nei precedenti tornei. Il Campionatopeo si conferma così sempre di più una parte consistente dei ricavi del massimo organismo calcistico continentale, soprattutto grazie all’ampliamento del torneo a 24 squadre. Il giro d’affari diCommentando l’peo che si avvia alla conclusione, in un’intervista al quotidiano spagnolo AS, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha espresso soddisfazione per la formula allargata, non nascondendo l’intenzione l’idea di aumentare ulteriormente il numero delle partecipanti.