Spagna-Inghilterra | chi è Letexier l’arbitro della finale di Euro 2024

(Di domenica 14 luglio 2024) Con una scelta da molti definita a sorpresa, Roberto Rosetti ha designato Francoiscome arbitroditra. ‘Scavalcati’ dunque i più esperti Orsato e Marciniak, il fischietto francese è diventato il direttore di gara più giovane di sempre in un epilogorassegna continentale. Classe 1989,è abituato a bruciare le tappe: in patria, infatti, ha esordito in Ligue 1 a soli 25 anni. Dopo Danimarca-Serbia e Croazia-Albania nella fase a gironi e l’ottavo di-Georgia,francese è ritenuto tra i fischietti più preparati del panorama internazionale ed è un candidato importante anche per ladi Supercoppapea tra Manchester City e Siviglia.: chi èdiSportFace.