Polizia nel 2024 aumenta la violenza di genere in famiglia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTra l’1 gennaio e 30 giugno, confrontato con l’analogo semestre del 2023, si registra una diminuzione sia degli atti persecutori, che da 9.359 scendono a 8.592 (-8%), che delle violenze sessuali che da 2.991 passano a 2.923 (-2%); mentreil numero dei maltrattamenti contro familiari e conviventi per cui si registra un incremento (5%), passando da 11.808 a 12.424. E’ quanto contiene il report ‘Analisi criminologica delladi1 gennaio – 30 giugno’ delladi Stato. Per quanto attiene alle vittime monitorate nel triennio 2021-2023, l’incidenza di quelle difemminile risulta pressoché costante, attestandosi tra il 74 ed il 75% per gli atti persecutori, tra l’81 e l’82% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e con valori intorno al 91% per le violenze sessuali.