Pochi talenti? La scuola calcio è roba da ricchi | dagli 800 ai 1300 euro per iscrivere un bimbo – mappa | L’inchiesta sul calcio italiano in crisi

(Di domenica 14 luglio 2024) La ricostruzione delsi basa tutta su una parola. E a pronunciarla è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina. Per dissipare le tenebre calate sul pallone tricolore dopo la rovinosa sconfitta contro la Svizzera serve la luce dell’inclusività. “Dobbiamo allargare la base dei selezionabili” ha spiegato il numero uno della Feder. L’idea è chiara: ampliare il più possibile il bacino di pesca nella speranza di prendere all’amo qualche nuovo talento. E per riuscirci è necessario rimpinguare il numero di bambini che si avvicina a questo sport. Il punto è che per centrare l’obiettivo non basta moltiplicare le scuole, ma bisogna renderle più accessibili. Un concetto che a marzo era stato espresso anche da Beppe Marotta, uno che di mestiere fa il presidente dell’Inter.