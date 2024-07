Nuovo parcheggio all’ospedale ’Ceccarini’ Via libera al progetto | in arrivo 84 posti auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Ildell’ospedale Ceccarini, da realizzare sul lato Rimini, si fa più vicino, tant’è che la bonifica del terreno verrà fatta entro l’estate. La giunta comunale ha approvato il "documento di fattibilità e il quadro esigenziale", riguardante obiettivi, fabbisogni ed esigenze dell’opera, che in quel punto consentirà di gestire il traffico urbano in maniera più efficiente e agli utenti del "Ceccarini" di parcheggiare con maggiore facilità. Prossima la firma dell’accordo tra l’Ausl che deve cedere l’area in concessione, e il Comune che provvederà all’intervento. Si tratta di una superficie complessiva di circa 2.850 metri quadri, quella dove un tempo sorgeva il fabbricato della Dermatologia, dove verranno ricavati 84dei quali nove per persone con disabilità, due percon ricarica elettrica e altri due rosa, riservati alle donne in stato di gravidanza e con bambini al seguito fino a 12 mesi d’età, residenti a Riccione.