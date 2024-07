Le Olimpiadi invernali allargano gli orizzonti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Ledel 2026, se ben sfruttate, potranno portare effetti benefici alle località interessate dagli eventi, in primis, ma anche per tutta la Valtellina. Nel periodo olimpico l’immagine dell’Alta Valle, di Bormio e Livigno, ma anche delle eccellenze della provincia di Sondrio saranno proiettate in tutto il mondo per un evento globale come pochi Ma cosa si aspettano da questo grande evento le due località dell’Alta Valtellina, luogo in cui si consegnerà il maggior numero di medaglie? L’abbiamo chiesto ai due assessori allo sport, Samanta Antonioli di Bormio e Marina Claoti di Livigno. "Sicuramente ci aspettiamo un incremento della visibilità e quindi di presenze di turisti sia nel corso dell’evento sia nel post– dice Antonioli –.