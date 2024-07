La startup che ti paga l’affitto con 3 anni d’anticipo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 14 luglio 2024) Porre i propri immobili in affitto non è sempre qualcosa di semplice da fare. Si tratta di un’attività che può risultare redditizia, certo, ma al tempo stesso nasconde numerose insidie. LaRent2Cash mira a cancellare in parte le preoccupazioni dell’incasso mensile dei canoni d’affitto. Come? Monetizzando subito il tutto, garantendo liquidità immediata al locatore. Di seguito spieghiamo esattamente come funziona tale processo, iniziano col dire che è possibile ottenere in anticipo da 1 a 3 canoni, con chance di rinnovo. Affitto anticipato per locatori Il servizio garantito per i locatori è davvero sorprendente. Si può monetizzare un certo periodo di canoni d’affitto futuri, che da contratto il proprio inquilino dovrà saldare nel corso del tempo.