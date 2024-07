La grande famiglia di San Siro | Taylor è la nostra psicologa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Non fa per niente parte di una Cruel summer, la serata che hanno vissuto i fan diSwift presenti allo show di San: dopo ben 13 anni di assenza dai palchi italiani, la popstar più famosa del pianeta si è esibita davanti ai 64mila che hanno riempito le pagine dei giornali le settimane scorse per quella che è sembrata a tanti, un’allucinazione collettiva. Prezzi folli, gente accampata fuori dallo stadio giorni e giorni prima del concerto e proveniente da tutt’Italia e non solo: alcuni fan hanno sfruttato la tappa italiana per visitare Milano, altri invece, come madre e figlia originarie di Malta, hanno comprato i biglietti aerei esclusivamente per il concerto. È la carica degli swifties, la squadra diSwift, incomprensibile per chi non segue la cantante ma così identificativa per loro da sentirsi parte di unache ieri sera ha fatto di tutto per onorare la loro beniamina.