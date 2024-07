Il caldo non lascia scampo all' Italia Sottocorona | dove si toccano i 40 gradi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) Che tempo bisogna aspettarsi nei prossimi giorni? A dare le previsioni meteo è Paolo, esperto di La7, che nell'appuntamento di domenica 14 luglio inizia col mostrare le carte in quota della marina americana: “Venerdì scorso le zone alpine venivano sfiorate dalle zone di aria instabile, nella giornata di oggi è tutto stabile. Il tempo è totalmente stabile. Anticiclone è alta pressione al suolo, il termine anticiclone non si può usare come ci pare”.si sofferma quindi sulle previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, domenica 14 luglio, qualche debole pioggia sulle zone alpine e pre-alpine, per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud è costante da settimane. Poi nella giornata di lunedì 15 luglio qualche pioggia in più sulle zone alpine, ma si resta nella fascia delle piogge da 1-2 millimetri complessivi nelle 24 ore, praticamente nulla.