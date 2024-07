Il bambino venuto dal deserto avrà finalmente una famiglia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) Ildal. Non è il titolo di un romanzo né di una serie Netflix. È l’incredibile storia di uno scricciolo preso per mano da un ragazzo gambiano che stava valicando come lui le dune di sabbia fra la Tunisia e la Libia nel settembre dell’anno scorso. Il piccolo, che dovrebbe avere circa quattro anni ed essere originario del Gambia, ha affrontato un viaggio lungo e pericoloso insieme ad altri profughi che lo hanno aiutato ad approdare a Lampedusa il 3 settembre 2023. Il volto di queldagli occhi grandi e scuri ha commosso gli isolani, che gli hanno subito portato vestiti e giocattoli. Poi, il piccolo ha trovato anche una. Una coppia di palermitani sta per ottenere la sua adozione; mancano ormai pochi passaggi: un ultimo colloquio e la verifica che ilstia bene nel nuovo ambiente.