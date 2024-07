Gite al mare e incidenti un’altra domenica di passione in FiPiLi | code e disagi a Pontedera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024)(Pisa), 14 luglio 2024 –diin, tra lealdei soliti vacanzieri e un incidente che sta causandoe rallentamenti tra lo svincolo diEst e la diramazione per Pisa. A causare l’ingorgo è stato un tamponamento per il quale non si registrano feriti gravi, ma tanto è bastato per creare caos lungo la superstrada. Si sono formati fino a 6 chilometri di coda in direzionenell’attesa che le forze dell’ordine rimuovessero i mezzi. Lunghe, ma stavolta dovute al traffico intenso, anche alla barriera di Rosignano in A12, sempre per chi viaggia in direzione Rosignano, e sul raccordo-A12 a San Piero a Grado in direzione Pisa. .