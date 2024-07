Euro2024 | Spagna campione2-1 a inglesi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 luglio 2024) 22.55 Quarto titolo europeo per la. Sono gli iberici a condurre il gioco, gli'accettano' la situazione e cercano le ripartenze.Laconcretizza la superiorità all'alba della ripresa: grande assist di Yamal per Nico Williams che fa centro (47'). Subito Dani Olmo e Morata vicini al raddoppio. Magia di Bellingham (a lato).Che al 73' tocca per il destro di Palmer che vale il pari.avanti tutta. Yamal timido, Pickford para.Cross di Cuccurella Oyarzabal (87') segna. Ultima emozione: Dani Olmo sulla linea respinge Guehi.