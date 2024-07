Euro 2024 Lamine Yamal è il più giovane della storia a giocare la finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024)è il piùcalciatore a scendere in campo in unadeglipei. All’età di 17 anni e 1 giorno, l’esterno d’attacco in forza al Barcellona è una delle punte di diamanteSpagna che sfida l’Inghilterra, nel contesto dell’Olympiastadion di Berlino per l’ultimo attocompetizione continentale. Prima di, il piùin campo in unadi categoria era Renato Sanches, titolare in Portogallo-Francia a 18 anni e 327 giorni: nel 2016, vinsero i lusitani. Il precoce e talentuoso ‘petit diable’ degli iberici ha trascinato i suoi in semicon uno splendido tiro a giro vincente di sinistro, piegando la resistenza di Mike Maignan e dando il via alla rimontaSpagna contro la Francia. Un altro record per, in attesa di un futuro potenzialmente brillante.