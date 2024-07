Città 30 Bologna non rallenta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Mesi fa il Comune diaveva annunciato che nel giro di breve tempo tutti coloro che percorrono le strade cittadine si sarebbero adeguati al limite dei 30 all'ora imposto del 70% dell'area urbana. Non mi pare proprio che ciò sia avvenuto. Quali sono le ragioni? I bolognesi sono tutti automobilisti scorretti? Non sono in grado di dire cosa non abbia funzionato, ma ho il forte dubbio che questo provvedimento non ha ottenuto, se non in minima parte, i risultati annunciati fin dall'inizio. Massimiliano Palmieri Risponde Beppe Boni L'obiettivo di razionalizzare il traffico ai 30 all'ora pare davvero improbabile da raggiungere. Era abbastanza evidente fin dall'inizio, ma la giunta comunale ha tirato diritto. Uno dei nodi che pare difficile da sciogliere sono i controlli.