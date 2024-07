Calciomercato Milan nuova vita per Alexis Saelemaekers | le prove di Paulo Fonseca

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 14 luglio 2024) Con la maglia delpotrebbe riscrivere la sua storia. Il suo inizio ha colpito positivamenteNella lista convocati per il raduno e i primi allenamenti con il nuovo staff tecnico figura anche il nome di. Il belga classe 1999 è tornato aello con la valigia in mano, destinato ad entrare il qualche operazione di mercato. Ma il giocatore è tornato ao con il piglio giusto, determinato a strappare una insperata conferma, sicuro dei propri mezzi. Soprattutto, riempito di conoscenze da Thiago Motta a Bologna. E’ tornato un calciatore diverso, evoluto tatticamente e tecnicamente. Se ne è accorto anche, il nuovo condottiero rossonero ha incominciato a pensare a lui come cambio di Rafael Leao sulla corsia mancina, posizione dove il belga sembra dare il meglio.