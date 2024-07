Amichevoli la Fiorentina batte la Primavera 5-2 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Laper 5-2 la propria. Il Viola Park ospita la finale tra, match che conclude una settimana di intenso lavoro per la prima squadra dei Viola. Sotto il sole di Firenze non mancano i tifosi, che hanno occupato gli spalti dell’impianto per godere della prima partita amichevole del calendario estivo del club. L’incontro vede diverse reti, con Trapani che segna l’unica doppietta della serata. I ritmi di gioco non sono eccessivamente intensi, essendoci la volontà da entrambe le parti di preservare i giocatori ed evitare ogni tipo di infortunio. Le due formazioni sfruttano però il tempo in campo per provare diverse costruzioni e la prima rete arriva al 33?. Il gol è di Sottil, che coglie di sorpresa Vannucchi con la palla che tocca il palo sinistro e poi termina in rete.