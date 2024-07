Virtus SuperCoppa all’Unipol Arena Occhi puntati sull’americano Edwards

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Lunedì 19 agosto dovrebbe iniziare la nuova stagione dellamentre il primo appuntamento ufficiale è già fissato per sabato 21 e domenica 22 settembre quandosi disputerà la2024 con la Lega Basket che da tempo ha trovato l’accordo per giocare nel modernissimo impianto di Casalecchio di Reno la manifestazione che mette in palio il primo trofeo dell’annata sportiva 2024/25. Per quella data la squadra sarà sicuramente completata, anche se a poco più di un mese dal primo giorno di raduno ci sono ancora tre caselle da riempire e un grande punto interrogativo. I tasselli mancanti sono quelli riguardanti un play, un esterno e un centro, ruoli che devono incastrarsi tra di loro e allo stesso tempo inserirsi in un gruppo che ha già una sua identità.