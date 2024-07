Vip Master 2024 | tutto pronto a Milano Marittima

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di sabato 13 luglio 2024)per il Vip, in programma nel prossimo weekend a. Ebbene sì, Vipad infiammare l’estate di. Il tennis vip torna in Romagna per due serate davvero magiche e molto intense. Venerdì 19 e sabato 20 lugliole date da segnare in agenda (si parte dalle 20,30 circa). L’edizione numero 33 del VipTennis diè pronta a radunare illustri e numerosi personaggi della tv, dello sport e dello showbiz. Location del Vip, come da tradizione, il Circolo Tennis di Mi.Ma., con i Bagni Paparazzi di Patrick Baldassari a far da quartier generale. La macchina organizzativa si scalda Prevista gran chiusura, nella notte di sabato, presso Woodpecker di(come avvenuto nella passata edizione).