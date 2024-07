Tutti i retroscena sui live di Taylor Swift a Milano | dai finti biglietti spediti col corriere alla fila virtuale per arrivare davanti alla star

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) La Queen del pop internazionaleè ufficialmente arrivata aper le due date italiane della leg europea del “The Eras Tour 2024”. Un maxi show della durata di 3 ore e mezza circa che sta registrando il sold out ini Paesi toccati. Uno show record in termini di numeri e sold out, tanto che le sue esibizioni pare abbiano fatto impennare di 320 milioni il Pil della contea di Los Angeles, 162 milioni quella di Tokyo e di 4,3 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti. Inutile domandarsi quello che accadràcittà diquesto weekend (già si parla di un indotto pari a circa 180 milioni di euro), 13 e 14 luglio, in occasione dei due show sold out da circa un anno, con fan in arrivo da tutto il mondo. Primi suproprio i fan americani, i quali hanno dichiarato che il costo totale tra biglietto, pernottamento e volo dall’America al nostro Paese è equivalente al costo di un ticket nella terra a stelle e strisce.