Traffico Roma del 13-07-2024 ore 17 | 30

(Di sabato 13 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto Buon pomeriggio sulla via Pontina dopo i disagi alcausati da un incendio all’altezza di Castelno Ora è un incidente a giocare code tra Castelno e Pomezia direzione Latina coda per incidente si incontrano anche sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Tuscolana si rilevaintenso nella zona dello Stadio Olimpico dove questa sera alle 21:30 saliranno sul palco i Coldplay per la seconda serata a chi ancora deve raggiungere lo ricordiamo che si può arrivare allo stadio anche con i mezzi pubblici attraverso la linea della metro fermata Ottaviano proseguire poi con il bus 32 e scendere alla fermata piazzale della Farnesina oppure sempre sulla linea scendere alla fermata Flaminio E da qui prendere il tram 2 e scendere al capolinea di Piazza Mancini lunedì 15 16 le altre date previste bene da Massimo pesche tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito