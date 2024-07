Seconda Categoria Serrana una formazione di nuovi acquisti | ecco i nuovi 11 giocatori per il 2024-2025

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 13 luglio 2024) Arrivano il portiere Morgante, i difensori Mezzanotte, Belet, Loroni e Romeo, i centrocampisti Capasso, Lucertini, Lunardi e Gasparrini, gli attaccanti Jonuzi e Binci SERRA SAN QUIRICO, 13 luglio– Lacambia pelle e mette a segno ben 11 colpi di mercato. Arrivano alla corte di mister Azzeri, infatti, il portiere Morgante, i difensori Mezzanotte, Belet, Loroni e Romeo, i centrocampisti Capasso, Lucertini, Lunardi e Gasparrini, gli attaccanti Jonuzi e Binci. Per un mix di esperienza e gioventù, per migliorare il deludente campionato del 2023-. Il portiere Marco Morgante La retroguardia: Morgante in porta, Mezzanotte, Belet, Loroni e Romeo in difesa Andando ad analizzare le carriere di questi 11 calciatori, iniziamo reparto per reparto.