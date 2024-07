Per la Francia un mese lungo un anno | così noi giovani attivisti abbiamo respinto la destra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) di Roman Ballandras* Per comprendere lo stato in cui ci troviamo oggi in, dobbiamo guardare indietro, a unche ha avuto l’intensità politica di un. Oggi mi sento come in una camera di decompressione dopo essere stato coinvolto nella densità e nel tumulto di una guerra lampo. Tutto è iniziato quando pensavamo fosse finita, domenica 9 giugno. La sera dei risultati delle elezioni europee, i nostri volti, abbattuti dalla schiacciante vittoria del Rassemblement Nazional (RN), hvisto i loro occhi spalancarsi ancora di più quando Emmanuel Macron ha annunciato lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale. È il caos. Ricordo di aver sentito quasi ovunque che Macron era impazzito, anche da alcuni esponenti politici (“un pazzo come capo dello Stato”, ha dichiarato la sera stessa il regista François Ruffin).