Paura nel Salento Impatto tra auto e monopattino 17enne in ospedale

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo le tragedie e i brutti episodi delle ore scorse, tantanela causa di un incidente che ha visto coinvolte un minorenne. Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, infatti, un ragazzo di 17 anni, che si trovava a bordo del suoelettrico, è caduto rovinosamente sull’asfalto dopo essere stati urtato da un’. Il sinistro si è verificato nel pieno centro abitato di Gagliano del Capo, esattamente all’altezza dell’intersezione tra via Margherita di Savoia e via San Vito. La dinamica dello scontro è ancora in fase di ricostruzione, ma dai primi accertamenti effettuati, l’, una Lancia Y, con due persone all’interno, una volta giunta all’incrocio, avrebbe urtato ilsu cui viaggiava il giovane, originario di Salignano, frazione di Castrignano del Capo.