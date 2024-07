Non è più riemerso 15enne muore dopo malore in piscina e giorni di agonia Accertamenti in corso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Si è spento ieri pomeriggio all’ospedale di Bolzano il giovane di 15 anni di Prissiano, in Alto Adige, che mercoledì 10 luglio era stato colpito da unmentre nuotava nellacomunale di San Leonardo in Passiria.Leggi anche: Auto si schianta contro il casello e prende fuoco: è tragedia. Tutto bloccato Il tragico episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, quando il ragazzo si trovava incon alcuni amici.un tuffo, il quindicenne non è più, destando immediatamente preoccupazione tra i presenti. Gli amici e il personale dellahanno lanciato l’allarme, e il giovane è stato soctempestivamente. Gli operatori hanno trovato il ragazzo privo di sensi e in arresto cardiaco. Nonostante i rapidi e intensi sforzi di rianimazione effettuati a bordo, la situazione si è rivelata critica.