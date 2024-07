Mensa e turni di notte condannata Aoup

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) "La Corte Suprema, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito aorari, ha considerato coessenziale alle “particolari condizioni di lavoro” il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell’inizio del turno". E’ il passaggio chiave della sentenza del tribunale di Pisa che ha accolto il ricorso di una trentina di operatori sanitari (infermieri e Oss di Cisanello) che esercitano attività lavorativa articolata in, che non possono usufruire, in riferimento ainoted a quelli ricadenti nei giorni festivi, di un serviziointerno od esterno organizzato a cura dell’azienda, o di buoni pasto con contributo diperché lanon presta servizio notturno e ne durante le festività.