Lo spettacolo del rally Prova speciale a Talla

(Di sabato 13 luglio 2024) di Sonia Fardelli Ha preso il via ieri ilInternazionale del Casentino. Ben 144 equipaggi hanno sfrecciato per le strade della vallata con i due suggestivi passaggi sul Rosina. Oggi la gara si farà ancora più avvincente con prove molto spettacolari tecniche dove verrà decisa la classifica. I primi chilometri ad essere affrontati saranno gli undici e mezzo di Caiano (alle ore 12.12),che verrà affrontata dopo aver goduto degli accorgimenti tecnici previsti nella prima assistenza della giornata, quella che verrà effettuata dalle ore 11.10 con trenta minuti a disposizione di equipaggi e team. Alle 12.46 l’appuntamento con la fotocellula sarà su Barbiano (7,400 Km), tratto che manderà in archivio la fase centrale di gara lasciando nuovamente la scena ad una nuova sessione di parco assistenza, preceduta da trentacinque minuti di riordino, in località Porrena.