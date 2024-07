La Federazione Russa avvisa le capitali europee | possibili obiettivi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 13 luglio 2024) Laè “armata fino ai denti” e può colpire in Europa. Laha capacità sufficienti per rispondere al dispiegamento di missili a lungo raggio statunitensi in Europa, ma le potenziali vittime in questo caso saranno le. A specificarlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Tass. “Certo”, ha detto Peskov in risposta a una domanda se la Russia avrebbe risposto a questo dispiegamento. “C’è sempre stata una situazione paradossale: gli Stati Uniti hanno schierato diversi tipi di missili, di diversa gittata, ma tradizionalmente rivolti verso il nostro Paese. Il nostro Paese, di conseguenza, ha identificato i punti europei comedei nostri missili”, ha sottolineato ancora Peskov, aggiungendo che il paradosso è che gli Stati Uniti continuano a fare soldi, mentre l’Europa “è nel mirino dei missili”.