Israele prova ad eliminare il leader di Hamas Ma è giallo e ci sono oltre 90 civili morti

(Di sabato 13 luglio 2024) Un massiccio attacco aereo israeliano ha colpito la zona di al-Mawasi vicino Khan Yunis, nel sud di Gaza. Le autorità della Striscia denunciano una strage di, con 90e 300 feriti in una zona che era stata designata dacome area umanitaria ed era piena di sfollati, mentredice di avere preso di mira il capo dell'ala militare di, Mohammed Deif, ritenuto la mente del massacro del 7 ottobre che ha scatenato la guerra in corso a Gaza, e il suo vice, Rafa'a Salameh. Sull'eliminazione di Deif e Salameh "non c'è certezza assoluta", ha detto in serata Benjamin Netanyahu prendendo la parola nella sua prima conferenza stampa da marzo.ha negato che Deif fosse nell'area colpita dal raid: "Queste false affermazioni nonaltro che una copertura dell'entità dell'orribile massacro", ha affermato il gruppo, che ha lanciato un appello ai palestinesi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est a "mobilitarsi" in risposta a questo attacco.