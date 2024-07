House of the Dragon 2×04 | ecco cosa ha detto la giovane Rhaenyra a Daemon nel suo sogno tradotto dall’Alto Valyriano

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 13 luglio 2024) L’ultimo episodio diof the, “Il drago rosso e ildorato”, inizia con una sequenza dinel castello di Harrenhal, doveTargaryen (Matt Smith) ha avuto problemi a dormire negli ultimi tempi. Viene visitato – ancora – dallo spettro di unaTargaryen, interpretata da Milly Alcock, che ritorna dalla prima stagione. Scesa dal Trono di Spade, pronuncia un discorso in Alto. Lui non lo capisce, ma i fan di Internet sì. L’account Twitter @westerosies ha pubblicato una traduzione del discorso in inglese, elaborata sulla base delle informazioni fornite dal consulente linguistico diof theDavid J. Peterson: “Si dice che i Targaryen siano più vicini agli dei che agli uomini Ai miei occhi, tu eri un dio.