(Di sabato 13 luglio 2024) La finale ditra Spagna e Inghilterra è alle porte, con la partita in programma per domani sera. Il match viene illustrato in conferenza stampa da, terzino della Roja: “L’Inghilterra è una squadra enorme con giocatori di livello mondiale. Sarà davvero difficile, mamoltoe impazienti di giocare perché abbiamo fatto un torneo davvero buono“. Su Yamal: “Ha giocato a un livello incredibilmente alto, ma voglio dire che è molto umile. Se continua così, diventerà un grande calciatore“. Poi: “Gioco con un problema all’anca da quattro o cinque anni, ma l’emozione di giocare per il Siviglia e per il mio paese è tutto ciò che conta per me. Ciò che conta è dare tutto fino all’ultimo giorno. Sono molto orgoglioso di essere la stessa persona che ero all’inizio, un uomo semplice, e ringrazio davvero mia moglie e i miei figli”.