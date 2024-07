Emerald Fennell dirigerà un nuovo adattamento di Cime tempestose

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 13 luglio 2024)undiLa premio Oscarha trovato il suo prossimo film dopo il bollente e folle Saltburn, e si tratta di un film importante. La scrittrice e regista di Una donna promettente sinterà infatti con l’imponente romanzodi Emily Brontë, spesso considerato uno dei più grandi romanzi mai messi su carta.ha annunciato il titolo su X (ex Twitter) con un poster di grande effetto e con i versi “Be with me Always“, “Take any form” e “Drive me mad“, che lasciano intendere cosa accadrà nell’. Al momento non sono state diffuse altre informazioni su chi apparirà o su quando la produzione potrebbe essere avviata. pic.twitter.com/NZXNYAm1wZ —(@) July 12, 2024 Di cosa parlasegue l’intreccio generazionale tra gli Earnshaw e i Linton, due famiglie di nobili terrieri che vivono nella brughiera del West Yorkshire.