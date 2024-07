Crisi del calcio il governo contro la Figc | ecco cosa può cambiare dopo l’emendamento Mulè

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 13 luglio 2024) Il brutto europeo didisputato dalla Nazionale italiana di Luciano Spalletti ha aperto una profondanelitaliano Ilitaliano sembra vivere un momento in apparenza diverso se parliamo delle squadre di club con la Nazionale italiana. I club sono riusciti, con una lenta, ma inesorabile risalita, a tornare nell’élite deleuropeo conquistando una posizione invidiabile nel ranking che ha portato per la prossima stagione ad avere addirittura 5 squadre in Champions League. Al contrario della Nazionale che,aver fallito per due volte consecutive la qualificazione al mondiale, ha miracolosamente vinto l’Europeo del 2021 in Inghilterra per poi essere prematuramente eliminato un mese fa dalla Svizzera da quello che si sta concludendo in questi giorni in Germania.